Карлсон сам предложил взять интервью у Путина, заявил Песков
Песков: Карлсон сам предложил взять интервью у Путина
Москва, 11 февраля, 2024, 10:36 — ИА Регнум. Американский журналист Такер Карлсон сам предложил взять интервью у российского лидера, а президент Владимир Путин достаточно быстро на него согласился. Об этом 11 февраля заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которого опубликовал журналист Павел Зарубин в Telegram-канале.
«Действительно, он сам вышел на нас, он предложил это интервью», — сказал он.
По словам Пескова, в Кремле просмотрели материалы и аудиторию журналиста, а также то, насколько сбалансированно Карлсон освещает разные вопросы.
«И пришли к выводу, действительно, рекомендовать президенту дать такое интервью. Он достаточно быстро согласился», — добавил пресс-секретарь.
Как сообщало ИА Регнум, 11 февраля лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо назвал интервью Путина Карлсону пощёчиной для СМИ государств НАТО и мировым феноменом. По его словам, многие на Западе после выхода записи беседы поняли, что «система» и СМИ два года обманывали их в вопросах о конфликте на Украине.
Интервью Путина Такеру Карлсону вышло в два часа ночи по московскому времени 9 февраля. Американский журналист также выложил его запись на YouTube-канале и в соцсети Х. За время интервью Путин ответил почти на 60 вопросов, включая уточняющие.
Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова 10 февраля назвала истерикой реакцию американской администрации и Госдепа США на интервью Путина. Дипломат подчеркнула, что это изобличило лживость подходов Вашингтона.
Песков 10 февраля отметил, что главное в интервью российского лидера Карлсону, что Путина смогут услышать люди в западных странах. Представитель Кремля отметил, что большое число просмотров интервью президента России ещё не означает поддержки его позиции.