Элиста, 11 февраля, 2024, 10:09 — ИА Регнум. Из-за ранения сотрудников Росгвардии в результате взрывы в городе Элиста возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ), сообщили 11 февраля в пресс-службе управления СК РФ по Калмыкии.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В Элисте возбуждено уголовное дело по факту получения ранений сотрудниками регионального управления Росгвардии», — сообщили в управлении.

Новость дополняется