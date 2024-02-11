Москва, 11 февраля, 2024, 09:58 — ИА Регнум. У России нет цели специально заместить Иран в поставках нефти в Китай, она ведёт такие поставки на рыночной основе. Об этом 11 февраля заявил директор первого департамента Азии Министерства иностранных дел Иван Желоховцев.

Максим Богодвид/РИА Новости

«Что касается наращивания нефтяных поставок (из России в Китай. — Прим. ред.), то хотел бы подчеркнуть, что наше взаимодействие осуществляется на рыночной основе. Мы не преследуем цели кого-то специально заместить или восполнить чьи-либо объёмы», — сказал он в интервью «РИА Новости».

Желоховцев отметил, что поставки нефти из России в КНР увеличиваются благодаря балансу спроса и предложения и совпадению интересов российской и китайской сторон.

Россия не вмешивается в партнёрские связи Китая с третьими странами, и тем более — с Ираном, с которым она также поддерживает дружеские связи, подчеркнул дипломат.

«Китайская сторона диверсифицирует свои поставки так, как она считает необходимым», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, главное таможенное управление КНР 20 января сообщило, что поставки нефти из России в 2023 году составили 107 млн тонн нефти, что на 24% больше, чем в позапрошлом году. Отмечалось, что по итогам года Россия стала главным импортёром нефти в Китай. На втором месте оказалась Саудовская Аравия (86 млн тонн), на третьем — Ирак (59 млн тонн).

Помощник президента России Юрий Ушаков 8 февраля рассказал, что российско-китайский товарооборот в 2023 году достиг $227,7 млрд и установил новый рекорд. По данным Китая, этот показатель составил $240,1 млрд, добавил он.