Ростов-на-Дону, 11 февраля, 2024, 09:55 — ИА Регнум. В Ростовской области уничтожили три авиационные бомбы времён Великой Отечественной войны, сообщили 11 февраля в пресс-службе регионального управления МЧС.

МЧС Ростовской области

«Накануне [10 февраля] пиротехнические расчеты Донского спасательного центра МЧС России обезвредили три фугасные авиабомбы ФАБ-100», — сообщили в ведомстве.

Бомбы нашли при проведении земляных работ в Мясниковском районе в селе Крым и в Усть-Донецком районе в станице Мелиховской. Их вывезли в безопасное место и взорвали.

Как сообщало ИА Регнум, в Германии в январе прошлого года уничтожили авиационную бомбу времён Великой Отечественной войны весом 500 кг. Бомбу нашли во время строительных работ в городе Фрайбурге. Четыре тысячи человек эвакуировали.