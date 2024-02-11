Нью-Йорк, США, 11 февраля, 2024, 09:37 — ИА Регнум. Российского защитника клуба «Ванкувер Кэнакс» Никиту Задорова дисквалифицировали на два матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за грубую игру во встрече с командой «Детройт Ред Уингз». Об этом 11 февраля сообщила пресс-служба Департамента безопасности игроков НХЛ.

ТАСС/The Canadian Press via AP

В выездном матче своей команды с «Детройтом» Задоров в начале второго периода ударил в область головы и шеи шведского форварда «Ред Уингз» Лукаса Рэймонда, за что его удалили до конца игры.

Российского хоккеиста также обязал выплатить штраф в размере $39 тыс. в Фонд экстренной помощи игрокам НХЛ.

«Ванкувер» 10 февраля проиграл «Детройту» в овертайме со счётом 4:3. В следующих двух матчах канадская команда проведёт выездные матчи с «Вашингтон Кэпиталз» и «Чикаго Блэкхокс».

Как сообщало ИА Регнум, 1 декабря 2023 года клуб «Калгари Флэймз» обменял Задорова в «Ванкувер». Взамен «Калагари» получил право выбора в третьем раунде драфта НХЛ 2026 и право выбора в пятом раунде драфта НХЛ 2024 года.

Российский защитник 11 ноября 2023 года запросил обмен из «Флэймз» у своего агента Дэна Мильштейна. Это произошло после матча между «Калгари» и «Торонто Мейпл Лифс», в котором Задоров забил гол.