Махачкала, 11 февраля, 2024, 09:02 — ИА Регнум. Махачкалинский футбольный клуб «Динамо» интересуется возможностью заполучить в свой состав форварда грозненской команды «Ахмат» Гамида Агаларова. Об этом 11 февраля рассказал гендиректор команды из Махачкалы Шамиль Газизов.

Владимир Федоренко/РИА Новости Гамид Агаларов

«Пока всё заканчивается на нашем интересе к Агаларову. Конечно, такой футболист был бы украшением для нашей команды», — заявил он в беседе с «Чемпионатом».

По словам Газизова, пока никаких разговоров о трансфере футболиста в махачкалинскую команду не ведётся. Если летом «Динамо» сможет добиться повышения в классе, оно вернётся к этому вопросу, добавил он.

В настоящее время «Динамо» из Махачкалы является лидером турнирной таблицы Первой лиги, сумев набрать 37 очков в 20 матчах. В 21-м туре команда 2 марта сыграет с саратовским клубом «Сокол».

Как сообщало ИА Регнум, 9 декабря 2023 года «Ахмат» сыграл вничью с «Ростовом» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги. Игра проходила на домашнем поле грозненской команды и завершилась со счётом 0:0.

Пресс-служба РПЛ 27 января опубликовала расписание первых после зимней паузы туров в чемпионате России. 19-й тур РПЛ начнётся 1 марта матчем между «Ростовом» и «Крыльями Советов».