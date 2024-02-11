Вашингтон, 11 февраля, 2024, 08:55 — ИА Регнум. Бизнесмен, мультимиллиардер и основатель Amazon Джефф Безос продал акции своей компании на сумму $2 млрд. Об этом 9 февраля сообщил журнал Forbes со ссылкой на данные регулирующих органов.

Jimin Kim/Keystone Press Agency/Global Look Press

Уточняется, что бизнесмен владеет порядка 10% акций Amazon (976 млн акций), из которых он продал около 1% (12 млн).

По информации издания, Безос продаёт акции компании впервые более чем за двухлетний период на фоне переезда в Майами (штат Флорида), где более благоприятные условия налогообложения.

Как сообщало ИА Регнум, 30 декабря 2023 года стало известно, что за год наиболее богатые в мире люди нарастили своё совокупное состояние на 1,5 трлн долларов. Отмечалась, что больше всего вырос капитал американского бизнесмена, основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска, составивший по итогам года 232,3 млрд долларов.

Второе место занял французский предприниматель и глава LVMH Бернар Арно, состояние которого составило $178,979 млрд. На третьем месте был Безос с капиталом в размере $178 млрд, увеличившемся на 70 млрд долларов.