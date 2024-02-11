Таштагол, Кемеровская область, 11 февраля, 2024, 09:06 — ИА Регнум. В Кемеровской области в результате дорожной аварии с участием ВАЗ-2104 и двух пассажирских автобусов пострадали 14 человек, сообщили 11 февраля в пресс-службе регионального управления МВД.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Накануне, 10 февраля, примерно в семь часов вечера на 32-м км трассы Кузедеево — Мундыбаш — Таштагол автомобиль ВАЗ-2104 занесло на встречную полосу. Машина столкнулась с автобусом «Волгабас». После этого на автобус и ВАЗ наехал другой автобус — «ЛиАЗ», двигавшийся в попутном направлении с отечественным автомобилем.

В двух рейсовых автобусах ехали 56 пассажиров.

«В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получили 14 человек, в том числе водители трёх транспортных средств», — сообщили в ведомстве.

Пострадавшим оказали медицинскую помощь, большинству из них назначили амбулаторное лечение. МВД возбудило уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (ч. 1 ст. 264 УК РФ).

Как сообщало ИА Регнум, вечером 10 февраля в Краснодарском крае в Новопокровском районе произошла дорожная авария с участием машины скорой помощи. В результате два человека погибли.

В станице Калниболотская ВАЗ-2112 врезался в ехавшую перед ним машину скорой помощи. Водитель и пассажир легкового автомобиля погибли, в скорой пострадали двое, включая водителя.