Москва, 11 февраля, 2024, 08:14 — ИА Регнум. Российский расчёт операторов беспилотников захватил упавший на них и несдетонировавший дрон-камикадзе типа FPV украинских войск. Об этом 11 февраля рассказал оператор беспилотников ВС России с позывным Якорь.

Павел Лисицын/РИА Новости

По словам военного, которые привело «РИА Новости», во время боевых действий с ними происходили различные интересные случаи.

«Работали по нам. Было такое, что FPV-дрон-камикадзе прилетел в кабину и, не взорвавшись, на две части просто разбился. Мы забрали FPV-дрон-камикадзе, а боеприпас оставили там», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, 10 февраля министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что обеспечиваемые мощностями предприятий отечественного оборонно-промышленного комплекса возможности позволяют ВС РФ бороться с FPV-дронами в зоне СВО. По его словам, для этого используются в том числе системы РЭБ и искусственный интеллект.

В Минобороны 6 февраля рассказали, что рядовой Игорь Трофимов оперативно сообщил о приближении дронов украинской армии к позициям ВС России. Он также уничтожил два беспилотника и обезвредил взрывное устройство ВСУ.