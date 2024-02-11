Херсон, 11 февраля, 2024, 08:05 — ИА Регнум. Российский дрон «Умка», выполняя функцию истребителя, уничтожил в ходе ночного боя в районе Днепра тяжёлый украинский беспилотник-бомбардировщик «Баба Яга», сообщил журналистам командир расчёта российских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с позывным Якорь.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Баба Яга» — это дрон, большой дрон. Сельскохозяйственный дрон, который сейчас набирает свою популярность с противоположенной стороны. «Баба Яга» при полёте ночью на определённой высоте был сбит «Умкой», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

По словам военнослужащего, это произошло на херсонском направлении. Командир расчёта уточнил, что «Умка» оснащён тепловизором, который позволил засечь вражеский беспилотник.

«Это российский квадрокоптер — также ночной, с тепловизором, — который с помощью своего тепловизора и увидел данный аппарат («Бабу Ягу»), нагревающиеся огромные, большие батареи, пять-шесть винтов, зависит от размера. И после чего был сбит прямо с правой стороны Днепра», — отметил боец.

Якорь добавил, что воздушные бои между российскими коптерами и дронами ВСУ происходят часто. При этом операторы БПЛА Вооружённых сил России стараются сбить устройства противника, используя специальное боевое маневрирование.

Как сообщало ИА Регнум, 7 января стало известно, что российские военныепротаранили своим беспилотником дрон «Баба Яга» на купянском направлении. Вражеский аппарат нёс на себе мины калибра 82-мм и подбирался к позициям Вооруженных сил РФ, но оказался замечен из-за оставляемого им теплового следа. После столкновения с российским дроном украинский БПЛА потерял курс и врезался в дерево.

9 февраля появилась информация о том, что ВСУ начали использовать «Бабу Ягу» для сброса 155-миллиметровых артиллерийских снарядов.