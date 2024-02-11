Москва, 11 февраля, 2024, 08:04 — ИА Регнум. Поставки сжиженного природного газа из России во Францию за девять месяцев 2023 года выросли на 41% в годовом выражении. Об этом 11 февраля в интервью «РИА Новости» заявил директор первого европейского департамента Министерства иностранных дел РФ Артём Студенников.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

«По итогам 2022 года Россия стала вторым после США поставщиком природного газа во Францию за счёт импорта российского СПГ. В январе–сентябре 2023 года французские закупки из России превысили аналогичный период 2022 года на 41%», — сообщил он.

Студенников уточнил, что основным пунктом приёма поставок сжиженного природного газа из России стал терминал в коммуне Монтуар-де-Бретань на западе Франции. В 2022 году терминал принял 1,68 миллиарда кубометров СПГ, в первом полугодии 2023 года — 0,89 миллиарда кубометров.

Как передавало ИА Регнум, 28 января первый заместитель главы Министерства энергетики России Павел Сорокин в рамках представленной на международной выставке-форуме «Россия» презентации заявил, что Россия в 2023 году экспортировала в дружественные страны 76 миллиардов кубометров газа, из которых более 30% было направлено в Китайскую Народную Республику по трубопроводу «Сила Сибири». Данные об экспорте включают поставки как трубопроводного, так и сжиженного природного газа.