Оттава, 11 февраля, 2024, 07:35 — ИА Регнум. Российское посольство в Оттаве ещё 19 декабря 2023 года передало канадским властям запрос об экстрадиции в РФ 98-летнего украинского националиста Ярослава Гунько, в отношении которого в России возбудили уголовное дело. Об этом 10 февраля сообщил журналистам глава этой дипломатической миссии Олег Степанов.

Иван Шилов ИА Регнум Офицер СС, Канада

«Мы передали в МИД Канады 19 декабря 2023 года обращение Генеральной прокуратуры РФ о выдаче российской стороне Ярослава Хунки (Гунько). В ноте указано, что Следственный комитет РФ возбудил против него уголовное дело по статье о действиях, направленных на полное уничтожение этнической группы. Говоря простыми словами, это геноцид», — сказал он в беседе с ТАСС.

Посол отметил, что российская сторона попросила Канаду предоставить ответ о результатах изучения предоставленных документов. Степанов напомнил, что между Канадой и Россией нет договора об экстрадиции, но есть договор о взаимной правовой помощи от 1997 года.

Дипломат также задался вопросом о том, станут ли канадские власти преследовать бывшего эсэсовца, который уже признался в совершённых им преступлениях в годы Великой Отечественной войны.

«Тут дело принципа. По сути, сам Гунько признался, что добровольно вступил в СС и, значит, совершал все эти преступления, в которых замешана дивизия «Галичина». То есть нацист здесь живёт. Правосудие канадское его будет преследовать здесь? Вот в чём вопрос», — добавил посол.

Как сообщало ИА Регнум, 6 февраля вышло интервью Олега Степанова, в ходе которого он заявил, что Канада пообещала России изучить запрос на экстрадицию Гунько в РФ. Дипломат уточнил, что ответа от Оттавы пока не поступало.

Представители министерства юстиции Канады 10 февраля отказались комментировать, получало ли ведомство запрос от Москвы на экстрадицию Гунько. В минюсте уточнили, что такая переписка носит конфиденциальный характер.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 18 октября 2023 года потребовал экстрадиции Гунько. Он поручил проработать и направить соответствующий запрос в Оттаву. 26 октября стало известно, что МВД России объявило 98-летнего украинского националиста в розыск.