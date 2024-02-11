СК опубликовал кадры с места взрыва в Элисте
Следственный комитет опубликовал кадры с места взрыва в Элисте
Элиста, 11 февраля, 2024, 07:17 — ИА Регнум. Видеозапись из центра по оказанию психологической помощи в Элисте, где 10 февраля прогремел взрыв, опубликовало в Telegram-канале следственное управление (СУ) Следственного комитета (СК) России по Калмыкии.
На кадрах видно, как следователи и криминалисты обследуют место происшествия. На полу лежат куски строительных материалов. Также можно заметить разрушенный проём в стене.
В результате случившегося погиб один человек и ещё двое пострадали.
Как сообщало ИА Регнум, ранее СУ СК по Калмыкии возбудило уголовное дело по факту произошедшего в Элисте. Центр, в котором прогремел взрыв, находится в доме по улице Клыкова.
В учреждение в качестве клиента пришёл мужчина, который, по предварительным данным, состоит на учёте в психоневрологическом диспансере. У него возник конфликт с сотрудником, после чего произошла детонация неустановленного взрывного устройства.
Среди пострадавших оказались сотрудник центра и его родственник. Их доставили в реанимационное отделение республиканской больницы.
Глава Элисты Шафран Тепшинов сообщил, что на базе городской школы открыли пункт временного размещения (ПВР) для тех, кому понадобится помощь. Кроме того, по его словам, с 08:00 мск в городе начнёт работу телефон горячей линии.