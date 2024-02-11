Нью-Йорк, США, 11 февраля, 2024, 06:43 — ИА Регнум. Музей современного искусства (The Museum of Modern Art) в Нью-Йорке вынужденно закрылся раньше, чем следовало по расписанию, из-за акции пропалестинских активистов против операции Израиля в секторе Газа. Об этом 10 февраля сообщает американский онлайн-журнал о современном искусстве Hyperallergic.

Иван Шилов ИА REGNUM Нью-Йорк

Акция началась в атриуме музея около 15:30 по местному времени (23:30 по мск). В ней, по оценкам организаторов (Палестинское молодёжное движение), приняли участие около 800 человек. Активисты сели на пол, развернули плакаты с данными об убитых в секторе Газа и транспаранты в поддержку Палестины и принялись скандировать лозунги. Сотрудники музея уже через 15 минут приняли решение прервать работу.

Отмечается, что у протестующих, кроме требований к Израилю, были претензии и к правлению музея.

«В этот критический моменты мы отвергаем искусство, используемое как дымовая завеса для геноцида, и требуем немедленного исключения членов правления (музея), напрямую связанных с геноцидом, апартеидом и поселенческим колониализмом», — указано в заявлении организаторов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что израильские активисты провели согласованную акцию протеста против военной операции в секторе Газа. В акции приняли участие порядка 300 человек. Одним из организаторов манифестации выступила левая партия ХАДАШ, которая представляет интересы арабского сообщества. Лидер партии Амджад Шбита зачитал на митинге основные требования протестующих, среди которых защита равноправия арабов в Израиле, немедленное прекращение боевых действий в Газе и большой обмен пленными с ХАМАС.

При этом рядом прошла акция в поддержку действий Израиля. В районе проведения обеих демонстраций безопасность обеспечивали десятки силовиков.

! 4 января в Вашингтоне сотрудников Белого дома и представителей СМИ эвакуировали из резиденции в другое место в связи с проходящими рядом пропалестинскими митингами. В ходе акции у комплекса Белого дома собравшиеся демонстранты повредили часть ограждения, установленного на время мероприятия.