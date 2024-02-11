Киев, 11 февраля, 2024, 06:25 — ИА Регнум. В ночь на 11 февраля в Киевской области прогремела серия взрывов, работают средства противовоздушной обороны (ПВО), сообщило украинское издание «Общественное».

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

«В Киевской области работают силы ПВО, сообщили в Киевской областной военной администрации», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.

Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в регионе действует режим воздушной тревоги. Кроме того, сирены звучат в самом Киеве, а также в Винницкой и Житомирской областях.

Ранее в ночь на 11 февраля многочисленные взрывы прогремели в Николаеве на юго-востоке Украины. Как сообщил мэр города Александр Сенкевич, после взрывов было замечено возгорание на территории объекта, расположенного на городской территории. Кроме того, звуки взрывов раздались в Одессе и в пригороде Днепропетровска, где также была объявлена воздушная тревога, которую позднее отменили.

В Министерстве обороны России пока не сообщали о каких-либо ударах по объектам на территории Украины.

Как передавало ИА Регнум, ранее официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков на брифинге 10 февраля заявил, что Вооружённые силы России в период с 4 по 10 февраля нанесли более 30 групповых ударов высокоточным оружием по объектам военно-промышленного комплекса Украины. За неделю российские военные поразили как пункты дислокации подразделений ВСУ, так и производственные мощности предприятий, производивших и ремонтировавших самолёты, беспилотники и безэкипажные катера.