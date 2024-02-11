Южно-Сахалинск, 11 февраля, 2024, 06:09 — ИА Регнум. Карантин по высокопатогенному гриппу птиц, выявленному на крупнейшей в регионе птицефабрике, установлен властями Сахалинской области. Об этом 11 февраля сообщается в документе, размещённом на портале нормативно-правовых актов губернатора и правительства региона.

Constative.com Птичий грипп

Птичий грипп выявлен на птицефабрике «Островная», эпизоотическим очагом определена территория птицефабрики, угрожаемой зоной — территория, прилегающая к ней, её радиус составляет пять километров от границ очага в границах Южно-Сахалинска и села Троицкое в Анивском городском округе.

«Установить с 9 февраля 2024 года ограничительные мероприятия (карантин) по высокопатогенному гриппу птиц на территории муниципального образования городской округ «Город Южно-Сахалинск», отдельной территории муниципального образования «Анивский городской округ» на срок до истечения 21 календарного дня после убоя последней птицы», — сказано в указе, подписанном губернатором региона Валерием Лимаренко.

Подозрение на грипп H5N1, выявленный специалистами агентства ветеринарии и племенного животноводства Сахалинской области, подтвердил Федеральный центр защиты животных Минсельхоза РФ. Глава региона подписал также постановления об изъятии птиц и полученной от них продукции на птицефабрике и в радиусе пяти километров вокруг неё.

На птицефабрике несколько дней подряд наблюдается массовый падёж птиц, но поголовье молодняка не пострадало. Руководство предприятия надеется, что численность птицы удастся восстановить благодаря вовремя предпринятым мерам.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в японской префектуре Кагава, где выявили вспышку птичьего гриппа, уничтожат почти 110 тысяч кур. В радиусе 10 км от птицефабрик ограничат передвижение и вывоз кур, яиц. Кроме того, в окрестностях создали пять пунктов для дезинфекции транспортных средств, в основном связанных с животноводством.

Из-за птичьего гриппа в Японии только в текущем сезоне уничтожили более 10 млн птиц. Заболевание нанесло огромный урон птицеводству и стало основной причиной подорожания куриных яиц в стране.