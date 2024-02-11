Лондон, 11 февраля, 2024, 05:39 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон выразил обеспокоенность в связи с возможным наступлением Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на город Рафах, расположенный на юге сектора Газа.

Дэвид Кэмерон

«Глубоко обеспокоен перспективой военного наступления в Рафахе — более половины населения сектора Газа нашли убежище в этом районе», — написал глава внешнеполитического ведомства на своей странице в социальной сети X 10 февраля.

Кроме того, Дэвид Кэмерон призвал стороны палестино-израильского конфликта приостановить боевые действия в регионе для доставки гуманитарной помощи и возобновить переговоры по возвращению заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС.

Как передавало ИА Регнум, 10 февраля ЦАХАЛ сообщила о ликвидации двух командиров движения ХАМАС в городе Рафах на юге сектора Газа. В пресс-службе Армии обороны Израиля уточнили, что в результате удара авиации был ликвидирован Ахмед Элиакуби, отвечавший за обеспечение безопасности лидеров ХАМАС.

15 января глава министерства обороны Израиля Йоав Галант в ходе обращения к нации объявил об окончании интенсивных военных действия на севере сектора Газа и анонсировал скорое завершение интенсивных боёв на юге палестинского анклава.