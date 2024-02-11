Белград, 11 февраля, 2024, 05:17 — ИА Регнум. Болельщики сербского футбольного клуба «Црвена Звезда» принесли на трибуны домашнего стадиона «Райко Митич» в Белграде российские флаги, сообщило 10 февраля онлайн-издание Butasport.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Сербия

На матч 20-го тура сербской Суперлиги 2023/24 болельщики «Црвены Звезды» принесли десятки российских флагов, скандировали «Русские и сербы — братья навек». Кроме того, с трибун звучал мотив песни «Катюша».

Матч завершился минимальной победой столичной команды со счётом 2:1. Таким образом, «Црвена Звезда», набрав 49 очков, укрепилась на второй позиции в турнирной таблице чемпионата Сербии по футболу.

Как передавало ИА Регнум, 27 августа 2022 года болельщики «Црвены Звезды» на матче Суперлиги с «Явором» почтили память Дарьи Дугиной, погибшей 20 августа в результате взрыва её автомобиля в Москве, и спели песню на мотив «Катюши».