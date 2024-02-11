Вашингтон, 11 февраля, 2024, 04:49 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) одержал крупную победу над «Бостон Брюинз» и прервал шестиматчевую серию поражений, сообщается на официальном сайте чемпионата.

Michael Miller Александр Овечкин

Встреча, проходившая 10 февраля в Бостоне, завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. Заброшенными шайбами в составе «Вашингтон Кэпиталз» отметились Ти Джей Оши (22’), Дилан Строум (44’) и Александр Овечкин (60’). Также российский нападающий отметился голевой передачей, продлив тем самым личную результативную серию до пяти матчей.

Отмечается, что заброшенная шайба в матче против «Бостон Брюинз» стала для Овечкина 834-й в рамках НХЛ. Таким образом, россиянин сократил отставание от канадца Уэйна Гретцки, являющегося лучшим снайпером в истории НХЛ, до 60 голов.

В текущем сезоне Овечкин принял участие в 47 матчах НХЛ, в которых набрал 35 (12+23) результативных действий. На данный момент «Вашингтон Кэпиталз», набрав 53 очка, занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В последних семи матчах команда Александра Овечкина потерпела шесть поражений подряд.

Как передавало ИА Регнум, текущий сезон, в частности первая половина, складывается для российского хоккеиста не лучшим образом. 29 января JFreshHockey опубликовал рейтинг, согласно которого Овечкин вошёл в пятёрку самых медленных игроков сезона НХЛ 2023/24. Самым медленным хоккеистом был признан форвард «Эдмонтона» Кори Перри, который ни разу не разогнался до 32 км/ч.