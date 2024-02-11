Николаев, Украина, 11 февраля, 2024, 04:26 — ИА Регнум. Третья за два часа серия взрывов прогремела в Николаеве на юго-востоке Украины. Об этом 11 февраля сообщило украинское издание «Общественное».

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

На момент взрывов, согласно данным онлайн-ресурса для оповещения населения украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога была объявлена в Николаевской, Кировоградской, Житомирской, Киевской, Черкасской и Винницкой областях Украины.

Мэр Николаева Александр Сенкевич уточнил, что в городе произошёл пожар на одном из объектов и возгорание сухой травы на открытой территории. Пострадавших, по данным главы города, нет.

Отмечается, что взрывы в городе были слышны примерно до 04:00 мск.

Кроме того, сообщается о взрывах в Житомирской и Киевской областях, здесь зафиксированы атаки беспилотников. Жителей этих регионов Украины просят оставаться в укрытиях.

Ранее ИА Регнум сообщало, что по данным украинских СМИ, в ночь на 11 февраля в Одессе и Николаеве, а также в пригороде Днепропетровска прогремели взрывы на фоне режима воздушной тревоги.

В Министерстве обороны России пока не сообщали об ударах по объектам на территории Украины.

В ночь на 10 февраля взрывы прогремели в украинских городах Очакове, Одессе и Харькове. Кроме того, несколько мощных взрывов прозвучали в городе Измаил Одесской области, здесь получили повреждения крупные промышленные объекты.

Официальный представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков в ходе брифинга 10 февраля сообщил, что Вооружённые силы России в период с 4 по 10 февраля нанесли 31 групповой удар высокоточным оружием по объектам военно-промышленного комплекса на территории Украины.