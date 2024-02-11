Вашингтон, 11 февраля, 2024, 04:15 — ИА Регнум. Американский сенатор-республиканец Майк Ли от штата Юта выступил с почти четырёхчасовой речью с трибуны верхней палаты Конгресса США, протестуя против законопроекта о помощи Украине. Его выступление транслировалось в субботу, 10 февраля, на официальном сайте Сената.

Иван Шилов ИА REGNUM Конгресс США

«Мы не можем отправлять миллиарды долларов на Украину, в то время как границы Америки истекают кровью… Пусть кто-то мне скажет, когда Украину приняли 51-м штатом. Я, должно быть, пропустил этот день», — сказал сенатор, выступление которого продолжалось 3 часа 56 минут.

В своей речи Майк Ли призвал сенаторов проголосовать против законопроекта о выделении Киеву 60 миллиардов долларов. Также он напомнил, что США уже отправили Украине более 113 миллиардов долларов, Вашингтону пора остановиться.

Как передавало ИА Регнум, американский сенатор, член Республиканской партии Рэнд Пол на фоне обсуждения законопроекта о помощи Украине назвал эту инициативу оскорблением каждого американца. По его словам, Украина была и остаётся крайне коррумпированной страной. Также критике этот законопроект подверг экс-президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп. Он предупредил, что инициатива в том виде, в котором она представлена в Сенате, является уловкой.

8 февраля Сенат США провёл процедурное голосование, по итогам которого поддержал законопроект о помощи Украине и Израилю без учёта положений об ужесточении мер по охране государственных границ. Законодательному органу потребуется провести ещё как минимум пять голосований.