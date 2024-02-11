Афины , 11 февраля, 2024, 03:22 — ИА Регнум. Греческие полицейские задержали четырёх человек, в том числе бывшего лидера одной из террористических организаций Греции, за хранение оружия и взрывчатки 10 февраля сообщил телеканал ERT.

Keith Allison Задержание

Кроме того, в числе задержанных оказались известный анархистский деятель, а и двое служащих отряда подводных диверсий. Операция по их поимке проводилась 9 февраля в городах Афины, Пирее и Пераме.

В ходе обысков в домах задержанных полицейские нашли и изъяли тротиловые шашки, взрыватели, гранату, пистолет, магазины от автомата и пистолетов, а также патроны различного калибра, пуленепробиваемый жилет, ножи и железные кастеты.

Преступников поймали спустя неделю после взрыва, который произошёл возле здания министерства труда Греции в центре Афин. В результате происшествия на пяти этажах здания выбило стекла.

Как сообщало ИА Регнум, в середине июля в центре Афин у здания Великой масонской ложи Греции прогремел взрыв. Перед случившимся поступило сообщение с предупреждением.

После инцидента рядом с этим местом нашли ещё один пакет со взрывчаткой. Его смогли обезвредить. При этом мощность обоих взрывных устройств оказалась небольшой.