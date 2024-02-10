Москва, 11 февраля, 2024, 02:55 — ИА Регнум. Делегация агротехников во главе с директором Института сельскохозяйственных наук Корейской Народно-Демократической Республики Ким Гван Уком отправилась в Россию 9 февраля. Об этом в субботу сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

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«Делегация сельскохозяйственных технологов под руководством товарища Ким Гван Ука, директора Института сельскохозяйственных наук, отправилась из Пхеньяна в Россию», — говорится в сообщении агентства.

Уточняется, что северокорейские агротехники вылетели в пятницу, 9 февраля.

Как передавало ИА Регнум, 15 января в Россию с официальным визитом по приглашению министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова прибыла глава МИД КНДР Цой Сон Хи. Визит был приурочен к 75-летию установления дипломатических отношений между Москвой и Пхеньяном. В ходе встречи президента России Владимира Путина и Цой Сон Хи обсуждались двусторонние отношения между государствами, ситуация на Корейском полуострове и ряд вопросов международной повестки.