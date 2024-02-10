Краснодар, 11 февраля, 2024, 02:43 — ИА Регнум. По меньшей мере два человека погибли в результате столкновение легкового автомобиля и машины скорой помощи в Краснодарском крае, сообщило в своём Telegram-канале Главное управление МВД России по региону.

Telegram-канал Главного управление МВД России по Краснодарскому краю региону

Ещё два человека получили травмы. Уточняется, что авария произошла вечером 10 февраля в станице Калниболотская Новопокровского района.

По предварительной информации, ВАЗ-2112 врезался в машину скорой помощи, которая ехала впереди. Жертвами происшествия стали водитель и пассажир легковушки, а пострадавшими — водитель и пассажир спецстранспорта.

Как сообщало ИА Регнум, 3 февраля произошла автомобильная авария в Иркутской области, в результате которой погибла девочка-подросток. Кроме того, в ДТП пострадал ещё один человек, которого доставили в больницу.

8 февраля на улице Братеевской на юге Москвы водитель легкового автомобиля сбил 15-летнего подростка на нерегулируемом пешеходном переходе. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь. Водитель скрылся с места происшествия.