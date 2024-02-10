Одесса, Украина, 11 февраля, 2024, 02:26 — ИА Регнум. В ночь на 11 февраля в Одессе и Николаеве, а также в пригороде Днепропетровска прогремели взрывы, сообщил украинский телеканал «Общественное».

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

«В пригороде Днепра (украинское название Днепропетровска. — Прим. ред.) слышны взрывы… В Николаеве слышны звуки взрывов», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале источника.

Как заявил мэр Николаева Александр Сенкевич, в городе возник пожар. Также украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области. По состоянию на 01:30 мск, согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Одесской и Николаевской областях.

В Министерстве обороны России пока не сообщали об ударах по объектам на территории Украины.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 10 февраля взрывы прогремели в украинских городах Очакове, Одессе и Харькове. Также несколько мощных взрывов прозвучали в городе Измаил Одесской области.

В субботу официальный представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил, что Вооружённые силы России в период с 4 по 10 февраля нанесли31 групповой удар высокоточным оружием по объектам военно-промышленного комплекса на территории Украины. За неделю российские военные поразили пункты дислокации подразделений ВСУ и производственные мощности предприятий, производивших и ремонтировавших беспилотники, безэкипажные катера и самолёты.