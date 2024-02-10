Париж, 11 февраля, 2024, 02:13 — ИА Регнум. Париж призывает остальные страны ЕС последовать примеру Франции и значительно увеличить финансирование своих оборонных программ, заявил французский министр иностранных дел Стефан Сежурне в интервью газете Ouest France.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

Он подчеркнул, что речь идёт о вопросе выживания Евросоюза. Сежурне ответил утвердительно на вопросы журналистов о том, что над Североатлантическим альянсом будто бы нависла угроза.

По словам министра, опасность для НАТО якобы исходит от России. Глава МИД отметил, что европейским странам следует искать гарантии безопасности.

Сежурне также добавил, что всем странам ЕС требуется вместе решать множество вопросов, касающихся как улучшения оснащения и подготовки войск, так и развития военной промышленности.

Как сообщало ИА Регнум, 9 февраля генерал французской армии в отставке Николя Ришу призвал активно распространять недостоверные сведения и навязывать их миру, чтобы бороться информационной повесткой дня, которую продвигает Россия. Об этом он заявил после интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Ришу отметил, что страны Запады в настоящее время отчасти находятся в состоянии паники.

19 января лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппопредупредил, что в ближайшие месяцы НАТО может провести операции против России, похожие на диверсии на газопроводах «Северный поток» в 2022 году. Так он прокомментировал заявление главы военного комитета Североатлантического альянса Роба Бауэра о подготовке к войне с Россией. Филиппо выразил мнение о том, что в НАТО готовы на всё.