Леверкузен, Германия, 11 февраля, 2024, 01:42 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Байер-04» в матче 21-го тура чемпионата Германии сезона 2023/24 одержал крупную победу над мюнхенской «Баварией». Встреча, проходившая в Леверкузене на стадионе «БайАрена», завершилась со счетом 3:0, сообщили на официальном сайте Бундеслиги.

Иван Шилов ИА REGNUM Футбол

Забитыми мячами в составе хозяев отметились хорватский защитник Йосип Станишич (18’), выступающий за «Байер» на правах аренды из «Баварии», испанец Алехандро Гримальдо (50’) и футболист сборной Нидерландов Джереми Фримпонг (90+5’). Авторами результативными передач стал Роберт Андрих, Натан Телла и Эдмонд Тапсоба.

Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Феликсом Цваером. Ассистенты главного судьи — Штефан Лупп и Марко Ахмюллер.

Эта победа стала для «Байера» 17-й в текущем сезоне Бундеслиги. «Фармацевты», набрав 55 очков, укрепились на первом месте в турнирной таблице чемпионата. «Бавария» же с 50 очками расположилась позицией ниже.

Как передавало ИА Регнум, 4 февраля лондонский «Арсенал» в матче 23-го тура чемпионата Англии по футболу одержал победу над «Ливерпулем» со счетом 3:1. Эта победа позволила «канонирам» набрать 49 очков и подняться на второе место в турнирной таблице АПЛ.