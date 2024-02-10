Элиста, 11 февраля, 2024, 01:30 — ИА Регнум. Следственное управление СК России по Калмыкии возбудило уголовное дело по факту взрыва в помещении многоквартирного дома в Элисте, сообщили в Telegram-канале регионального управления ведомства.

Telegram-канал СУ СК по Калмыкии

Происшествие произошло в центре по оказанию психологической помощи. По версии ведомства, в учреждение на прием в качестве клиента пришёл мужчина, который, по предварительным данным, состоит на учете в психо-неврологическом диспансере.

У него возник конфликт с работником центра, после чего случился подрыв неустановленного взрывного устройства. В результате инцидента клиент погиб. Работник учреждения и его родственник получили тяжёлые ранения. Их доставили в республиканскую больницу.

На месте произошедшего находятся следователи, криминалисты и сотрудники оперативных служб. Ведомство устанавливает все обстоятельства случившегося.

Исполняющий обязанности руководителя СУ СК России по Калмыкии Роман Широбоков взял расследование уголовного на свой личный контроль.

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Как сообщало ИА Регнум, ранее министерство здравоохранения Калмыкии проинформировало, что двое пострадавших при взрыве в Элисте находятся в отделении анестезиологии и реанимации. Состояние пациентов стабильное. Угрозы их жизни нет.

Мэр Элисты Шафран Тепшинов прибыл на место взрыва. Он рассказал, что здание, в котором произошёл взрыв, располагается по адресу: улица Клыкова, 77. Глава города пообещал, что всех жильцов, которым потребуется помощь, эвакуируют в школу № 17. Он добавил, что этих людей обеспечат всем необходимым.