Эльбрусский район, Кабардино-Балкария, 11 февраля, 2024, 00:56 — ИА Регнум. Группа спасателей выдвинулась на помощь альпинистам, по предварительным данным, получившим обморожение на Эльбрусе. Об этом 10 февраля сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии.

Денис Абрамов ИА REGNUM Вид на Эльбрус

Информация о том, что на горе Эльбрус на высоте 5000 метров зарегистрированная группа альпинистов попросила о помощи, поступила в 22:20 мск. По предварительным данным, в состав группы входят альпинистка из России и сопровождающий её гид из Казахстана. На место немедленно выдвинулись спасатели Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России в составе девяти человек и двух единиц техники.

По состоянию на 23:34 мск поисково-спасательные работы на горе Эльбрус завершены. Альпинистам помогли спуститься до 3850 метров, где расположена станция Гара-Баши, здесь спортсмены отказались от дальнейшей помощи.

Спасатели напоминают жителям и гостям Кабардино-Балкарии, что горы являются местом повышенной опасности. ГУ МЧС по региону рекомендует быть предельно внимательными на туристических маршрутах.

Ранее ИА Регнум сообщало, что учредитель петербургской компании NBCom Group, миллиардер Андрей Годунов погиб при сходе лавины в Мурманской области. Вместе с Годуновым погиб предприниматель Игорь Слонский. Они попали под лавину, когда катались на снегоходах в Хибинах. По информации МЧС, на снегоходах передвигалась незарегистрированная туристическая группа.