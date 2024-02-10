Элиста, 11 февраля, 2024, 00:47 — ИА Регнум. Врачи поместили в отделении анестезиологии и реанимации двоих человек, пострадавших в результате взрыва в доме в Элисте, сообщил в своём Telegram-канале министерство здравоохранения Калмыкии.

Дарья Драй ИА REGNUM Реанимация

Они находятся в республиканской больнице имени Жемчуева. Медики оценивают состояние пациентов как стабильное. Отмечается, что угрозы их жизни нет.

Как сообщало ИА Регнум, ранее стало известно о взрыве, который произошёл в доме в Элисте вечером 10 февраля. Мэр города Шафран Тепшинов проинформировал, что в результате случившегося один человек погиб и ещё двое получили ранения.

Telegram-канал «112» со ссылкой на источник написал о том, что неизвестный бросил гранату в центр медиации и образовательных услуг, который находится на первом этаже здания.