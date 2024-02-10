Будапешт, 11 февраля, 2024, 00:31 — ИА Регнум. Европейский союз угрожал подорвать экономику Венгрии за отказ Будапешта одобрить финансовую помощь Украине, заявил в интервью австрийскому изданию Exxpress советник венгерского премьер-министра Виктора Орбана Балаш Орбан.

Иван Шилов ИА REGNUM Венгрия

В январе издание Financial Times со ссылкой на собственные источники сообщило, что Евросоюз угрожал Венгрии саботажем экономики, если власти республики не снимут вето на оказание помощи Украине до саммита в Брюсселе. Позднее, 1 февраля, лидеры всех 27 стран Евросоюза на встрече с Брюсселе договорились предоставить Киеву 50 миллиардов евро в качестве макрофинансовой помощи. Как заявил Виктор Орбан, Будапешт после долгих переговоров снял запрет, поскольку ЕС дал гарантии того, что деньги Венгрии не окажутся на Украине.

«Ситуация была серьёзной. Когда главы государств и правительств ЕС разговаривали по телефону с премьер-министром Виктором Орбаном, они сообщили ему именно об этой угрозе», — сказал он.

По словам советника Орбана, у Венгрии сильная и устойчивая экономика, а подобные угрозы и попытка таким образом оказать давлению на Будапешт являются «политическим изнасилованием».

Как передавало ИА Регнум, в том же интервью Балаш Орбан назвал ошибкой нежелание стран Запада прислушаться к позиции России по конфликту на Украине и добиться прекращения огня. По словам советника премьер-министра Венгрии, поставки оружия Киеву никак не способствуют процессу мирного урегулирования.