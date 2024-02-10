Будапешт, 11 февраля, 2024, 00:11 — ИА Регнум. Нежелание лидеров западных стран прислушаться к России и начать переговоры по урегулированию конфликта на Украине является большой ошибкой, заявил советник премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Балаш Орбан.

Иван Шилов ИА REGNUM Венгрия

«Нам следует вернуться к дипломатии. Мы пытаемся убедить в этом наших союзников в Брюсселе и везде, где бы мы ни находились… Запад продолжает разжигать (этот конфликт. — Прим. ред.) Мы считаем это ошибкой, потому что этот путь приведёт либо к развалу ВСУ, либо к эскалации», — сказал Орбан в интервью австрийскому изданию Exxpress 10 февраля.

Также советник венгерского премьер-министр призвал страны Запада восстановить дипломатические каналы связи и добиться прекращения огня, вместо того чтобы продолжать поставки оружия Украине, поскольку они лишь затягивают процесс урегулирования конфликта.

Как передавало ИА Регнум, ранее глава министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что позиция Будапешта по украинскому конфликту заключается в необходимости мирного урегулирования, за что Венгрия регулярно подвергается нападкам со стороны трансатлантического сообщества. Вместе с тем Сийярто напомнил, что республика выступает категорически против любых поставок оружия на Украину и не поддерживает решения западных стран в этом вопросе.