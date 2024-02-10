Мэр Тепшинов уточнил состояние пострадавших при взрыве в доме в Элисте
Тепшинов: двое пострадавших при взрыве в Элисте находятся в тяжелом состоянии
Элиста, 11 февраля, 2024, 00:07 — ИА Регнум. Медики оценивают состояние пострадавших при взрыве в доме в Элисте как тяжелое, сообщил в видеообращении в своём Telegram-канале мэр города Шафран Тепшинов.
Ранее стало известно о взрыве, который произошёл в доме в столице Калмыкии.
По словам Тепшинова, в результате происшествия один человек погиб.
«Есть информация, что один человек погиб. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии», — сказал мэр.
Глава города уточнил, что здание, в котором произошёл инцидент, находится по адресу: улица Клыкова, 77. Он добавил, что всех, кому понадобится помощь, эвакуируют в школу № 17 и обеспечат всем необходимым.
Тепшинов находится на месте случившегося.
По данным источника, с которым связался Telegram-канал «112», неизвестный бросил гранату в центр медиации и образовательных услуг, расположенный на первом этаже здания.
Как сообщало ИА Регнум, 20 января Следственный комитет России проинформировал о том, что ведомство возбудило уголовное дело после госпитализации школьницы с участка Мейеровка в Заларинском районе Иркутской области. У девочки имелись многочисленные травмы.
До этого появились сообщения о том, что в частном доме произошёл взрыв, когда школьница играла на смартфоне, из-за чего ей оторвало кисти рук. В момент взрыва устройство было подключено к электросети для зарядки аккумулятора.