Палестина, 10 февраля, 2024, 23:45 — ИА Регнум. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала ударом с воздуха двух командиров палестинского радикального движения ХАМАС в городе Рафах на юге сектора Газа. Об этом в субботу, 10 февраля, сообщили в пресс-службе израильских вооружённых сил.

Yousef Masoud/Global Look Press

«Согласно разведданным ЦАХАЛ и ISA, авиация нанесла удар и ликвидировала Ахмеда Элиакуби, высокопоставленного боевика ХАМАС в районе Рафаха. Он отвечал за обеспечение безопасности лидеров ХАМАС и занимал должность старшего командира в районе Рафаха», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Армии обороны Израиля.

Отмечается, что в результате удара, видеозапись которого пресс-служба ЦАХАЛ прикрепила к тому же сообщению, погибли высокопоставленный военный Иман Рантиси и один боевик.

Как передавало ИА Регнум, 4 февраля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на заседании правительства страны заявил, что за время операции в секторе Газа ЦАХАЛ уничтожила 17 из 24 батальонов движения ХАМАС. По его словам, большинство из оставшихся батальонов находятся на юге палестинского анклава и в Рафахе.

При этом, согласно данным The Wall Street Journal, израильские вооружённые силы за более чем 100 дней с начала операции в секторе Газа уничтожили не более 30% от общего числа боевиков ХАМАС. По информации источника, до обострения палестино-израильского конфликта разведывательные службы США оценивали число боевиков ХАМАС в диапазоне от 25 до 30 тысяч человек.