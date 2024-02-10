Нижний Новгород, 10 февраля, 2024, 23:38 — ИА Регнум. Подростка, дебоширившего в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) «Небо», нашли и привлекли к ответственности сотрудники полиции в Нижнем Новгороде. Об этом 10 февраля сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Иван Шилов ИА Регнум

Видеозапись с дебоширившим подростком распространилась в местных Telegram-каналах. Подросток кричал, что «живёт по понятиям», вёл себя вызывающе на фуд-корте ТРЦ, громко пел песни с ненормативной лексикой, запрыгивал на стол и оскорблял сотрудников полиции.

Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних установили личность хулигана. Им оказался 16-летний житель деревни Борского района. На подростка составили административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Кроме того, были привлечены к ответственности и родители юноши за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

Подросток принёс извинения на камеру и пообещал впредь подобного не повторять.

Ранее ИА Регнум сообщало, что концерт группы «Щенки» отменили в Туле после того, как солист вышел на сцену в одном носке.

В январе солиста «Щенков» Максима Тесли арестовывали на 10 суток за выход на сцену ночного клуба MOD в Санкт-Петербурге обнаженным. Из одежды на вокалисте был только носок, который слетел во время выступления. Певца признали виновным по статье о мелком хулиганстве КоАП России.