Лион, Франция, 10 февраля, 2024, 23:00 — ИА Регнум. Экоактивистки французского экологического движения «Продовольственный ответ» (Riposte alimentaire) облили супом картину художника Клода Моне «Весна» в Лионском музее изобразительных искусств. Об этом в субботу, 10 февраля, сообщило издание Progrès.

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«Двое активистов — защитников окружающей среды облили его супом, о чём говорится в заявлении коллектива Riposte alimentaire, получившего известность после того, как в конце января они облили супом стенд с картиной «Джоконда» Леонардо да Винчи в Лувре», — говорится в сообщении.

Таким образом, как заявили экоактивистки, они хотели обратить внимание и предупредить общественность о надвигающем климатическом кризисе.

Отмечается, что шедевр был защищён стеклом, в ближайшее время картину должен проверить эксперт. Заместитель мэра Лиона по вопросам культуры Натали Перрен в эфире телеканала BFMTV заявила, что Лионский музей изобразительных искусств и власти города намерены подать жалобу.

Как передавало ИА Регнум, 28 января экоактивисты из движения Riposte alimentaire облили супом картину Леонардо да Винчи «Джоконда» («Мона Лиза») в Лувре в Париже. Тогда свои действия они объяснили якобы намерением продвигать, в частности, право на здоровье и устойчивое питание.