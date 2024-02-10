Петрозаводск, 10 февраля, 2024, 21:31 — ИА Регнум. В ходе поисковых работ в Онежском озере спасатели обнаружили тела всех троих членов экипажа потерпевшего крушение вертолёта Ми-8, сообщил 10 февраля СК России в Telegram-канале.

Максим Цуканов ИА Регнум

«Назначены судебные медицинские экспертизы, лётно-технические экспертизы, проведен допрос родственников погибших, которые признаны потерпевшими», — говорится в сообщении.

Отмечается, что следователь провёл осмотр вертолёта, поднятого со дна озера. Расследование происшествия продолжается. В ведомстве напомнили, что в связи с инцидентом возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, приведшее к смерти двух или более лиц по неосторожности.

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Как сообщало ИА Регнум, Ми-8 подняли со дна Онежского озера 10 февраля. Он разбился 4 февраля, выполняя тренировочный полёт. Борт упал в озеро в 11 км от берега, поисковые работы проводили на глубине около 42 м.

Тело первого погибшего члена экипажа вертолёта подняли со дна 5 февраля. Его нашли внутри борта. В МЧС сообщили, что рассматривают такие версии крушения, как погодный фактор, ошибка при пилотировании и неисправность. При этом в ведомстве сообщили о большом опыте экипажа, у пилотов были тысячи часов налёта.