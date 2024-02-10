Херсон, 10 февраля, 2024, 21:16 — ИА Регнум. Вооружённые силы России в течение суток нанесли удары по семи пунктам временной дислокации ВСУ, находящимся над подконтрольной Киеву территории Херсонской области, сообщил 10 февраля губернатор региона Владимир Сальдо в своём Telegram-канале.

Евгений Биятов / РИА Новости

«Артиллерия группировки войск «Днепр» наносила удары по боевым позициям и военным объектам противника на северном берегу Днепро-Бугского лимана и правом берегу реки Днепр», — написал он.

Сальдо добавил, что удары наносила также штурмовая авиация, применяя управляемые фугасные авиабомбы ФАБ. Кроме того, с помощью дрона «Ланцет» уничтожили автомобиль с пехотой под Очаковым.

Также губернатор сообщил о боях в селе Крынки. По его данным, ВСУ потеряли до 80 военных, шесть орудий артиллерии и миномётов, семь автомобилей и три лодки. Российские военные также перехватили 26 беспилотников ВСУ.

Официального подтверждения от Минобороны России не поступало.

Накануне Сальдо сообщил, что российские войска за сутки расширили зону ударов по ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, атакуя места скопления украинских военных. Он отметил, что удары наносили по позициям до 300 км вглубь тыла противника. По его информации, за это время ВС РФ атаковали 17 пунктов скопления живой силы и техники ВСУ.

В Министерстве обороны РФ 10 февраля сообщили, что российские войска уничтожили танк и полевой склад с боеприпасами ВСУ в Херсонской области. Для этого бойцы применили 152-миллиметровые гаубицы 2А36 «Гиацинт-Б». Разведку и корректировку огня вели с помощью беспилотников.