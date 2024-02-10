Сыктывкар, 10 февраля, 2024, 20:24 — ИА Регнум. В Сети 10 февраля появились кадры активно танцующей на концерте Сергея Лазарева в Сыктывкаре пенсионерки в платке. Пользователи любовно прозвали её «Диско-бабушка». Оказалось, что женщину зовут Лидия, и она, по её словам, с самого детства любит петь и танцевать.

Кадр из видео

Лидия призналась, что живёт небогато и что денег на билет у неё не было. Женщину пустили бесплатно, когда зашли все остальные зрители.

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«Я люблю рок-музыку, зажигательную. Я в детстве когда танцевала, папа говорил, что как обезьяна прыгаю. Я хожу только на такое, а спектакли не люблю», — со смехом поделилась Лидия с телеканалом РЕН ТВ.

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Сам Лазарев, выложив в соцсети видео с танцующей Лидией, назвал её «звёздочкой». Женщина отметила, что даже не знала об этом, пока ей не рассказала подруга.

Как сообщали СМИ, Лидия — инвалид с детства, у неё нет родственников и друзей. Женщина снимает небольшую комнату в общежитии, где даже нет душа. В 2020 году она предприняла попытку переехать в столицу Коми, но пенсии ни на что не хватало. Впервые о Лидии узнали в 2019 году, когда певец Филипп Киркоров на концерте пригласил её прямо на сцену, и она так же энергично станцевала. Видео с Лидией появилось в соцсетях, но о её судьбе стало известно гораздо позже.