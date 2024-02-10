Абу-Даби, 10 февраля, 2024, 20:12 — ИА Регнум. Российская теннисистка Людмила Самсонова в финале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Абу-Даби проиграла представляющей Казахстан пятой ракетке мира, чемпионке Уимблдона Елене Рыбакиной. Встреча прошла 10 февраля.

Алексей Филиппов /РИА Новости Российская теннисистка Людмила Самсонова

Матч длился 1 час 51 минуту и завершился со счётом 0:6, 6:4, 2:6. Самсонова выполнила шесть эйсов, реализовала два брейк-пойнта из трёх и совершила семь двойных ошибок. Рыбакина провела девять подач навылет, реализовала шесть брейк-пойнтов из 15 и допустила одну двойную ошибку.

Спортсменки пять раз встречались на корте, Самсонова, находящаяся на 15-м месте в мировом рейтинге, победила один раз. В финале 11 февраля Рыбакина встретится с представляющей Россию Дарьей Касаткиной. Призовой фонд турнира превысил $920 тыс.

Касаткина победила в полуфинале Беатрис Хаддад Майа из Бразилии. Россиянка четыре раза встречалась с Рыбакиной. Каждая побеждала в этих встречах по два раза.

Как сообщало ИА Регнум, Рыбакина победила в Уимблдоне в 2022 году. Она родилась в Москве и до 2018 года выступала за Россию, но потом сменила спортивное гражданство на казахстанское.