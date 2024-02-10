Москва, 10 февраля, 2024, 19:47 — ИА Регнум. Футбольный блогер и игрок «Амкала» Никита Куриленко известный также как Финито умер на 32-м году жизни. Об этом 10 февраля сообщили близкие блогера в его Telegram-канале.

Фото: © ФК «Амкал» Футбольный блогер и игрок «Амкала» Никита Куриленко

«Сегодня утром Никиты не стало. Всё это время он был сильным, не терял надежды и присутствия духа. Не опускал рук и не сдавался. Вы это видели по его постам, он пример стойкости всем нам», — говорится в сообщении.

В марте 2023 года у Куриленко диагностировали рак крови (острый миелоидный лейкоз). В январе 2024 года он сообщил о рецидиве.

Днём ранее, 9 февраля, блогер сообщил, что у него пневмония. Он рассказал, что в последние недели кашлял, температура скакала. Он добавил, что врачи поставили ему трубку с кислородом. Своё состояние блогер назвал тяжёлым.

«С трудом до туалета дохожу, сердце колотит, воздуха не хватает», — делился он.

До прихода в «Амкал» в 2018 году Куриленко получил известность на YouTube, записывая ролики по компьютерным играм FIFA и Football Manager.