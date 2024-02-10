Москва, 10 февраля, 2024, 19:19 — ИА Регнум. Правительство утвердило концепцию сохранения и развития нематериального этнокультурного достояния России до 2030 года, соответствующий документ разместили на сайте кабмина.

Максим Богодвид / РИА Новости

«В России будут созданы условия для сохранения, изучения и популяризации традиционной культуры: обычаев и обрядов, традиций и праздников, народных сказок и былин, песен и танцев, а также народных промыслов», — следует из концепции.

Отвечать за её реализацию будет Министерство культуры. Ведомству поручили разработать и внести в кабмин проект плана мероприятий на 2024–2026 годы.

На сайте правительства также сообщается, что реализация концепции будет способствовать передаче новым поколениям духовного опыта, обеспечивающего единство многонационального народа России, сохранению самобытности, традиционных духовно-нравственных ценностей, патриотическому и духовно-нравственному воспитанию.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2023 года российские артисты озвучили редкие сказки коренных народов Севера. Они знакомят с культурой и историей 15 народов, среди которых вепсы, поморы, ханты, манси, ненцы, долганы, эвенки и сибирские татары. Превратить древние мифы и легенды в современные радиоспектакли помогли волонтеры. Некоторые из озвученных сказок сохранились лишь в редких печатных изданиях, их записали со слов коренных жителей ещё в начале прошлого века.