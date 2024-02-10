Астана, 10 февраля, 2024, 18:49 — ИА Регнум. Нападающий московского хоккейного клуба «Спартак» Николай Голдобин стал рекордсменом клуба по очкам, набранным за сезон в матче регулярного чемпионата КХЛ против казахстанского «Барыса». Игра состоялась 10 февраля в Астане на стадионе «Барыс-Арена».

Валерий Шарифулин/ТАСС Хоккеист Николай Голдобин

В матче Голдобин забросил шайбу в ворота противника и сделал результативную передачу, набрав два очка. Всего за сезон у него 72 очка (35 шайб + 37 передач). До этого рекорд принадлежал Александру Кожевникову, который набрал 71 очко (43+28) в сезоне 1981/1982.

Игра закончилась со счётом 1:4 в пользу «красно-белых». Среди москвичей также забили голы Александр Пашин, Максим Цыплаков и Ансель Галимов. В команде хозяев закатил шайбу Кирилл Савицкий.

Это стало третьей победой «Спартака» подряд и шестой из семи матчей. У команды 82 очка, она находится на третьем месте в Западной конференции КХЛ. Для «Барыса» это стало десятым поражением подряд, клуб находится на последнем 12-м месте в Восточной конференции.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2023 года российский нападающий клуба «Нью‑Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин в североамериканской Национальной хоккейной лиге (НХЛ) установил рекорд по числу домашних матчей с набранными очками. Он в ходе матча с «Рейнджерс» забил гол, набрав очки в 11-й игре подряд.