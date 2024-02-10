Барнаул, 10 февраля, 2024, 18:11 — ИА Регнум. В Барнауле кота взяли «в заложники» за долги его хозяина. Как стало известно 10 февраля, женщина-арендодатель пошла на такой шаг, чтобы потребовать от квартиросъёмщика-владельца животного денег на уборку.

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При этом изначально женщина планировала получить пять тыс. рублей, но вскоре подняла ставку до 20 тыс. Уточняется, что, когда мужчина вышел из квартиры, арендодатель закрыла дверь на замок, к которому у него не было ключа.

«Позвонила и сказала, что вещи и кота заберёшь после того, как заплатишь за бытовой бардак (не заправленная постель, не помытая посуда и т.д.). Сначала попросила пять тысяч, потом сумму увеличила до 20 тыс., за выкуп вещей и животного. У сына нет таких денег. В полицию написал заявление, но боимся, пока его рассмотрят, кот умрёт с голоду», — рассказала мать арендатора в сообществе «Инцидент Барнаул» в соцсети VK.

Хозяин кота выразил готовность убраться, но женщина требовала именно денег для обращения в клининговую компанию.

По данным телеканала RT, полиция провела проверку по факту случившегося, после чего друг жильца забрал кота.

Как передавало ИА Регнум, 11 января проводница поезда, следовавшего из Екатеринбурга в Санкт-Петербург, во время остановки в Кирове выбросила кота Твикса на 30-градусный мороз. Однако животное вёз по билету отец его владельца, и во время следования поезда кот выбрался из переноски.

Инцидент вызвал резонанс в СМИ и соцсетях, кота помогали искать местные жители, утром 20 января кота нашли мёртвым. Хозяева животного сообщили о намерении обратиться с заявлениями в прокуратуру и суд и потребовать наказания виновных за жестокое обращение с животным.

РЖД и её «дочка» Федеральная пассажирская компания (ФПК) в комментариях по теме разошлись во мнениях, виновата ли проводница или она действовала по инструкции. В ответ на запрос ИА Регнум в РЖД заявили о поиске Твикса и выразили сожаления о случившемся.

Позднее в ФПК сообщили об итогах служебного расследования инцидента и заявили, что для исключения возможности повторения подобных ситуаций для сотрудников компании разработают особый регламент действий. После случившегося ФПК действительно изменила порядок действий при обнаружении в поездах дальнего следования и на территории своих подразделений животных без владельцев.