Кота взяли «в заложники» за долги хозяина в Барнауле
Барнаул, 10 февраля, 2024, 18:11 — ИА Регнум. В Барнауле кота взяли «в заложники» за долги его хозяина. Как стало известно 10 февраля, женщина-арендодатель пошла на такой шаг, чтобы потребовать от квартиросъёмщика-владельца животного денег на уборку.
При этом изначально женщина планировала получить пять тыс. рублей, но вскоре подняла ставку до 20 тыс. Уточняется, что, когда мужчина вышел из квартиры, арендодатель закрыла дверь на замок, к которому у него не было ключа.
«Позвонила и сказала, что вещи и кота заберёшь после того, как заплатишь за бытовой бардак (не заправленная постель, не помытая посуда и т.д.). Сначала попросила пять тысяч, потом сумму увеличила до 20 тыс., за выкуп вещей и животного. У сына нет таких денег. В полицию написал заявление, но боимся, пока его рассмотрят, кот умрёт с голоду», — рассказала мать арендатора в сообществе «Инцидент Барнаул» в соцсети VK.
Хозяин кота выразил готовность убраться, но женщина требовала именно денег для обращения в клининговую компанию.
По данным телеканала RT, полиция провела проверку по факту случившегося, после чего друг жильца забрал кота.
Как передавало ИА Регнум, 11 января проводница поезда, следовавшего из Екатеринбурга в Санкт-Петербург, во время остановки в Кирове выбросила кота Твикса на 30-градусный мороз. Однако животное вёз по билету отец его владельца, и во время следования поезда кот выбрался из переноски.
Инцидент вызвал резонанс в СМИ и соцсетях, кота помогали искать местные жители, утром 20 января кота нашли мёртвым. Хозяева животного сообщили о намерении обратиться с заявлениями в прокуратуру и суд и потребовать наказания виновных за жестокое обращение с животным.
РЖД и её «дочка» Федеральная пассажирская компания (ФПК) в комментариях по теме разошлись во мнениях, виновата ли проводница или она действовала по инструкции. В ответ на запрос ИА Регнум в РЖД заявили о поиске Твикса и выразили сожаления о случившемся.
Позднее в ФПК сообщили об итогах служебного расследования инцидента и заявили, что для исключения возможности повторения подобных ситуаций для сотрудников компании разработают особый регламент действий. После случившегося ФПК действительно изменила порядок действий при обнаружении в поездах дальнего следования и на территории своих подразделений животных без владельцев.