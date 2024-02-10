Вашингтон, 10 февраля, 2024, 18:12 — ИА Регнум. Руководство армии США приняло решение закрыть программу разработки «вертолёта будущего» Future Attack Reconnaissance Aircraft (FARA) после анализа боевых действий, идущих на Украине, сообщила 9 февраля американская газета Defense News.

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«Мы увидели на поле боя — особенно на Украине — что воздушная разведка коренным образом изменилась», — заявил начальник штаба армии войск генерал Рэнди Джордж.

Генерал Джеймс Рейни, руководивший проектом, заявил, что не считает отказ от программы провалом. Этот вертолёт планировали сделать вооружённым разведчиком, но оказалось, что разведку проще вести из космоса и с помощью беспилотников. Вместо разработки вертолётов армия сосредоточится на закупке БПЛА. Средства, запланированные, но неизрасходованные на FARA, перенаправят на другие программы.

Сообщается, что, кроме отмены программы FARA, армия откажется от закупки двигателя нового поколения для ударных вертолётов UH-60 и AH-64 Apache.

Программу по разработке «вертолёта будущего» в США запустили в 2018 году. На неё потратили $2 млрд, ранее армия запросила на проект ещё $5 млрд.

Как передавало ИА Регнум, заместитель гендиректора концерна ВКО «Алмаз-Антей» Дмитрий Савицкий 6 февраля сообщил, что в России расширили радиолокационное поле для контроля за беспилотниками и намерены продолжить этот процесс. Глава компании подчеркнул, что она разрабатывает средства, позволяющие своевременно обнаруживать и ликвидировать опасные БПЛА.