Уфа, 10 февраля, 2024, 18:10 — ИА Регнум. Уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев» переиграл казанскую команду «Ак Барс» в последнем в нынешнем сезоне регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «зелёном дерби».

Хоккейный клуб «Салават Юлаев»

Матч проходил на льду «Уфа-Арены» и завершился в пользу хозяев со счётом 2:1

В составе победителей голами отметились форварды Александр Хмелевски (29-я минута, в большинстве) и Даниил Огирчук (37-я, в большинстве).

Автором единственного гола казанцев стал нападающий Артём Галимов (9-я).

Эта игра стала шестой и последней встречей клубов в нынешнем регулярном чемпионате КХЛ. «Салават Юлаев» одержал верх в противостояниях с «Ак Барсом» со счётом 4–2.

Уфимская команда набрала 83 очка в 61 матче и 13 февраля сыграет с омским клубом «Авангард». У «Ак Барса» 74 очка в 61 игре, казанская команда в этот же день примет у себя нижнекамский «Нефтехимик».

Как сообщало ИА Регнум, 4 февраля санкт-петербургский СКА переиграл «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча проходила на домашнем льду уфимцев и закончилась победой петербуржцев со счётом 3:4.

Уфимский клуб 29 января вышел в плей-офф КХЛ, став третьим в Восточной конференции клубом, который обеспечил себе участие в розыгрыше Кубка Гагарина. Это произошло после победы «Салавата Юлаева» над владивостокским «Адмиралом» со счётом 2:1.