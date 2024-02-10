Санкт-Петербург, 10 февраля, 2024, 17:48 — ИА Регнум. Силовики возбудили уголовное дело после обнаружения в промзоне Санкт-Петербурга свёртка со взрывчаткой, сообщили 10 февраля в региональном управлении Министерства внутренних дел.

Иван Шилов ИА Регнум

Бесхозный предмет, который 9 февраля обнаружили в Санкт-Петербурге, оказался взрывчаткой. Силовики возбудили уголовное дело о незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке оружия (ч. 1 ст. 222 УК России).

«Экспертиза установила, что обнаруженное является взрывчатым веществом», — сообщили в МВД.

В ведомстве также сообщили о начале расследования обстоятельств происшествия и установления причастных лиц.

Как сообщало ИА Регнум, на территории Всеволожского завода алюминиевых сплавов в Санкт-Петербурге нашли пакет с тремя бурыми брусками и пластмассовой трубкой. Его обнаружили на складе вечером 9 февраля.

Нашедшие свёрток обратились в полицию, подозревая, что в нём находится самодельная взрывчатка. Прибывшие на место ЧП силовики оцепили территорию и эвакуировали людей.

Экспертиза определила, что найденное самодельное взрывное устройство содержало 1,7 кг бризантного взрывчатого вещества.