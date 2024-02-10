Москва, 10 февраля, 2024, 17:33 — ИА Регнум. Если бы выборы президента России состоялись уже сейчас, за самовыдвиженца Владимира Путина проголосовали бы 75% россиян. Об этом свидетельствуют данные о декларируемой явке и электоральных рейтингах кандидатов, представленные 10 февраля Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Константин Михальчевский / РИА Новости

По результатам опроса, Владислав Даванков («Новые люди») набрал 5% голосов респондентов, Николай Харитонов (КПРФ) — 4%, Леонид Слуцкий (ЛДПР) — 4%.

Согласно исследованию, общий уровень информированности жителей страны о выборах президента составил 85%, 81% из которых верно назвали полную дату проведения, а ещё 4% назвали только год. Декларируемая явка по состоянию на начало февраля 2024 года составила 76%. 62% опрошенных заявили, что точно примут участие в выборах, ещё 14% — что «скорее примут». Данные опубликовали на сайте ВЦИОМ.

Опрос проводился 8 февраля в виде телефонного интервью по случайной выборке, в нём приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% составила 2,5%.

Как сообщало ИА Регнум, 9 февраля глава Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что заявки на онлайн-голосование на выборах подали 1,58 млн россиян, по месту нахождения — 495 тыс. По её словам, жители 28 регионов страны подали заявления через сервис «Мобильный избиратель». Приём заявлений продолжится до 11 марта.

После этого ЦИК утвердил текст бюллетеня для голосования на выборах. Фамилии кандидатов разместят в алфавитном порядке, рядом с ними пропишут год рождения, место жительства и название политической силы, если кандидат баллотируется от какой-либо партии.

Голосование на выборах президента будет проходить с 15 по 17 марта. В этом году в нём впервые примут участие жители новых регионов — ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей.