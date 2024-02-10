Казань, 10 февраля, 2024, 16:57 — ИА Регнум. Директор «Лиги безопасного интернета», член Общественной палаты России Екатерина Мизулина рассказала, что «ушедшие» со встречи казанские студенты поспешили занять места в зоне фотографирования. Об этом она написала в Telegram-канале.

Иван Кабанов/ФедералПресс/ТАСС Директор «Лиги безопасного интернета», член Общественной палаты России Екатерина Мизулина

«Разгоняют фейк о том, что якобы студенты массово покинули зал <…> Спешу их расстроить и публикую кадры с фотографирования со студентами, которое прошло после встречи», — говорится в сообщении.

Мизулина добавила, что на встрече было невероятное количество людей, многие с рисунками и плакатами.

Казанский федеральный университет (КФУ) также опроверг сообщения о том, что студенты якобы массово покинули встречу с Мизулиной. Представитель вуза в беседе с «РИА Новости» отметил, что мероприятие посетили более тысячи человек, а фотосессия продлилась более 1,5 часа.

Как 10 февраля сообщало ИА Регнум, французский генерал в отставке Николя Ришу призвал распространять фейки для борьбы с Россией. Он отметил, что Западу следует продвигать свои заявления, активно наполняя их фейками и навязывая миру.

В ноябре прошлого года в России определили главные фейки 2023 года. Так, суммарное количество копий фейковой информации по сравнению с 2021 годом выросло в восемь раз. При этом в 2024 году прогнозируется рост количества ссылок с недостоверной информацией до 15 млн. В топ фейков 2023 года вошли недостоверные материалы об атаках на Крымский мост, диверсиях, о блокировке YouTube и мессенджеров.