Москва, 10 февраля, 2024, 16:56 — ИА Регнум. Департамент городского имущества города Москвы принял решение прекратить договоры аренды на земельные участки, предоставленные под размещение посольства Украины, сообщили 10 февраля в МИД России.

Павел Бедняков/РИА Новости

В апреле 2023 года киевский горсовет объявил о разрыве договора аренды на земельный участок, где располагается комплекс зданий посольства России.

«В дипломатии существует принцип взаимности. В связи с этим департаментом городского имущества города Москвы было также принято решение прекратить договоры аренды», — говорится в комментарии официального представителя МИД Марии Захаровой.

Украинскую сторону в установленном порядке об этом проинформировали.

В ведомстве добавили, что враждебные шаги киевского режима не останутся без адекватного ответа с российской стороны.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле 2023 года мэр Киева Виталий Кличко заявил, что городской совет разорвал договор аренды на земельные участки российского посольства. Комментируя это заявление, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва ответит соответствующим образом.

В апреле 2023 года МИД Украины также принял решение отозвать для консультаций своего посла из Белоруссии. Решение приняли после встречи в Минске белорусского президента Александра Лукашенко с Денисом Пушилиным, который тогда занимал пост врио главы ДНР.